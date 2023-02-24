ننشر تفاصيل مقترح مجموعة P3 المقدم من (أمريكا، بريطانيا و فرنسا) بشأن مستقبل ليبيا

فيما يلي ننشر تفاصيل مقترح مجموعة P3 المشترك والمقدم من (أمريكا، بريطانيا و فرنسا) بشأن مستقبل ليبيا .

ويهدف المقترح الى وضع آلية ليبية تدعمها الامم المتحدة لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في اقرب وقت ممكن.

وتكون الآلية من خلال تشكيل “لجنة فنية” محددة الزمن والمهام ( معايير الترشح ), تتكون اللجنة الفنية من خبراء قضائيين، وتشكل اللجنة الفنية بمرسوم من المجلس الرئاسي بالتنسيق مع البعثة وبمشاركة من المحكمة العليا ومجلس القضاء.

وبحسب الاقتراح في حالة الفشل في انشائها منهم يتم انشائها من مجلس الامن لضمان إجراء الانتخابات خلال عام، وكذا تدشين مسار تشاوري ينطلق من مسار المصالحة الوطنية للرئاسي بعد تدعيمه بعناصر من البلديات ( 3 او 4 بينهم امرأة) لخلق رأي عام داعم لها.

والبدء في حوار داعم بين الاطراف السياسية لاشراكها في قبول هذه الخطة. وتقوم الدول من خلال مجموعة اتصال بإعلان موافقتها والضغط لقبول المخرجات.

والهدف عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة على اساس مخرجات اللجنة الفنية.

الاسلوب :

ــ يعرض باتيلي خارطة طريق جديدة لاجراء انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة.

ــ تشكيل اللجنة الفنية من المجلس الرئاسي بالتشاور مع البعثة او من الامم المتحدة.

ــ تحدد مهمة اللجنة في وضع اللمسات القانونية الاخيرة بالانطلاق منها اين توقف المسار الدستوري ( الاقرار والتفاوض بين المجلسين ) او تحت رعاية الامم المتحدة في حالة فشلت في ذلك.

ــ عمل تواصل سياسي وحوار مع النخب للقبول بمخرجاتها والتوافق عليها.

ــ الاستفادة من مسار المصالحة الوطنية الذي يمكن ان يكون اساس لمسار تشاوري للحوار بعد توسيعه باضافة عناصر من البلديات.

ــ يحال ما تتوصل اليه اللجنة الفنية الى مجلس النواب لاقراره دون تعديل وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

تجري الانتخابات تحت رقابة دولية، وتؤيد هذه الخطة بقرار من مجلس الامن اذا لزم الامر.

استقالة كل من يود الترشح قبل 90 يوما من اجراء الانتخابات، وتنتهي السلطات الحالية باجراء الانتخابات وتسلم مهامها للسلطات الجديدة.

المباديء :

شمولية / وحدة / الانصاف للكل / الشفافية / آلية للمساءلة / ميثاق يضمن عدم العرقلة والاستقالة / عقوبات للمخالفين.









