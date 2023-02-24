لجنة إعادة الإعمار تناقش الأوضاع الخدمية والأمنية بطبرق

التقت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، برئاسة حاتم العريبي، وعضوية كل من فرج اقعيم، وعبد الرحمن زيد، عددا من مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بمدينة طبرق، وعلى رأسهم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، ومدير أمن طبرق العميد سامي أدريس، وعددا من مسؤولي البلدية.

وبحث رئيس اللجنة، والأعضاء، مع المسؤولين كافة الأوضاع بالمدينة، حيث طالب رئيس اللجنة من رئيس المجلس التسييري بإحالة كافة احتياجات وحصر المشاريع المتعثرة للجنة، لمباشرة أعمال الصيانة بالبلدية والتي تشمل صيانة ورصف وتوسيع الطرق بالبلدية ومعالجة مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب بالإضافة إلى صيانة واستكمال المدارس و الإنارة العمومية بالمدينة.

وأكدت اللجنة، أنها ستجري زيارة ميدانية للبلدية خلال الأيام القليلة القادمة للبدء في تنفيذ المشروعات.