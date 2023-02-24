متى موعد أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هـ؟ مؤسسة رؤية تجيب

أوضحت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء والفلك في تقرير الجمعة بشأن موعد شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري .

ووفقا للتقرير بناءً على حساب إمكانية رؤية الهلال بما يتوافق مع تحقق رؤيته مساء يوم تحريه، والنتائج التي نعتمدها وتحققت لنا في مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته فإن يوم الخميس 23 – 3 – 2023 سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ.

وأضاف التقرير أنه وبناء على نتائج هذه الحسابات فإن كل الدول العربية ستبدأ شهر رمضان بنفس اليوم يوم الخميس، وسيجري رصد نتائج أرصاد تحري الهلال والبيانات الرسمية للدول لتأكيد دخول أول أيام الشهر الكريم.