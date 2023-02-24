النيابة العامة: حبس 13 متهمًا بحيازة وبيع مواد مخدرة في بنغازي

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس 13 متهمًا بحيازة وبيع مواد مخدرة في بنغازي.

وحركت النيابة العامة، الدعوى في مواجهة مرتكبي جريمة حيازة مواد مخدرة والمؤثرات العقلية؛ لغرض الاتجار بها.

وبحسب بيان النيابة العامة، نفذ رجال هيئة الشرطة المنسبون إلى الغرفة الأمنية المشتركة – بنغازي، بمساندة مكونات السلطة العامة، تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية، إجراء تفتيش المحال التي تستعمل في ارتكاب واقعات بيع المواد المخدرة والمسكرات في المدينة.

ووفقا للبيان، أدرك رجال هيئة الشرطة ماديات جريمة حيازة كمية من الجواهر المخدرة والمؤثرات العقلية لغرض الاتجار بها، فنهض مأمور الضبط القضائي بإجراء سماع أقوال ثلاثة عشر متهماً متلبساً بالجرم حال ارتكابه وأرسلهم إلى النيابة العامة.

وتولى المحققون في لجنة التحقيق المشكلة بقرار المحامي العام، تسجيل اعترافاتهم بالواقع المنسوب إليهم ثم أمروا بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.