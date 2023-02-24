الرئيس الجزائري: ليبيا تحتاج ابتداع حل جديد للخروج من الأزمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 February, 2023

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الأزمة الليبية تحتاج ابتداع حل جديد مختلف عن الطرق القديمة التي تم عبرها التعامل مع الأحداث، معتبرا الانتخابات خطوة أولى للخروج من الأزمة.

وأضاف الرئيس الجزائري في حوار أجراه الجمعة مع التلفزيون الرسمي، أنه كان يؤكد من البداية على أن الحل يجب أن يكون من الليبيين أنفسهم، ولا أحد يمكن أن يقرر مكانهم أو يفضل طرفا على الآخر ، مؤكدا أن الموقف الدولي عاد في الأخير إلى المقترح الجزائري بضرورة إجراء الانتخابات باعتبارها بداية الحل.

وأشار تبون إلى أن ليبيا تحتاج إلى نخبة جديدة يختارها الشعب وعبرها يبدأ بناء هيكل للدولة بكل مؤسساتها السياسية، وهي تمتلك كل إمكانيات النهوض لأنها دولة غنية وهي مسلمات مقتنع بها المبعوث الأممي والأطراف الدولية المتداخلة في الشأن الليبي.