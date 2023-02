رابطة شهداء ابوسليم تدين عملية الإفراج عن “عبدالله منصور” وتحمل الحكومة المسؤولية

أدانت رابطة شهداء أبوسليم عملية الإفراج عن القيادي بالنظام السابق وآخر رئيس أمن داخلي فيه، عبدالله منصور.

الرابطة وفي بيان لها، أدانت ما سمته بالترويج لعملية المصالحة الوطنية مقابل إهدار حقوق ضحايا، مؤكدة أن المصالحة لا تكون مقابل إنكار العدالة وتضييع الحقوق.

وحمّلت الرابطة المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية الإفلات من العقاب، مطالبة مكتب النائب العام بضبط وإحضار جميع المتهمين.

ودعت الرابطة المسؤولين في الدولة إلى عدم استفزاز أهالي الضحايا، والتصوير مع المتهمين وإجراء لقاءات ونشرها عبر وسائل الإعلام.

وحملت الرابطة المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية الكاملة في محاسبة المسؤولين عن عملية الإفراج عن المتهمين ومن ضمنهم عبدالله منصور.

المصدر: رابطة شهداء أبوسليم

