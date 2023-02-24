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النيابة الليبية تحبس 13 شخصاً في بنغازي لتورطهم في تجارة المخدرات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أمرت النيابة العامة الليبية، اليوم الجمعة، بالحبس الاحتياطي ضد 13 شخصاً في مدينة بنغازي لتورطهم في تجارة المخدرات.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام إن رجال هيئة الشرطة المنتسبون إلى الغرفة الأمنية المشتركة – بنغازي بمساندة مكونات السلطة العامة تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية نفذوا إجراء تفتيش المحال التي تستعمل في ارتكاب واقعات بيع المواد المخدرة والمسكرات في المدينة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رجال هيئة الشرطة أدركوا ماديات جريمة حيازة كمية من الجواهر المخدرة والمؤثرات العقلية لغرض الاتجار بها.

وذكر أن مأمور الضبط القضائي قام بإجراء سماع أقوال 13 متهماً متلبساً بالجرم حال ارتكابه، وأرسلهم إلى النيابة العامة.

وتولى المحققون في لجنة التحقيق المشكلة بقرار المحامي العام تسجيل اعترافاتهم بالواقع المنسوب إليهم، ثم أمروا بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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