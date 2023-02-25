واشنطن تؤجل جلسة محاكمة “بوعجيلة مسعود”

العنوان-واشنطن

أعلنت المحكمة الأمريكية التي يمثل أمامها المواطن الليبي المختطف أبوعجيلة مسعود، تأجيل جلستها التي كانت مقررة يوم أمس الخميس، إلى الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وقالت عائلة بوعجيلة، في تصريحات صحفية أن جلسة المحاكمة تم تأجيلها إلى الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، بعد أن كان مزمعا عقدها أمس الخميس، مبينة أن قرار التأجيل تم دون أن توضح المحكمة الأسباب.

وأوضحت عائلة بوعجيلة أن المحامية المكلفة من القضاء الأمريكي ستتابع مجريات الجلسة المقبلة إلى حين تأمين أتعاب فريق الدفاع الخاص الذي تتفاوض العائلة معه لتولي أعمال الدفاع عن بوعجيلة في بقية جلسات المحاكمة.

وكان بوعجيلة مسعود، قد مَثُل أمام محكمة أمريكية في العاصمة واشنطن، في أول جلسة، في الثالث عشر من شهر ديسمبر من العام الماضي، على خلفية اتهامه في قضية لوكربي.

يشار إلى أن المريمي تم تسليمه للسلطات الأمريكية، بعد اختطافه من منزله في حي أبوسليم بالعاصمة طرابلس يوم 16 نوفمبر الماضي.