وول ستريت تتحدث عن محاولة “فاغنر” اختراق الدول الأفريقية الغنية، وتكشف خبايا اغتيال رئيس تشاد

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية إن مجموعة فاغنر التي يرأسها “يفغيني بريغوزين” المعروف بلقب “طباخ بوتين” تعمل على اختراق البلدان الغنية بالنفط في أفريقيا ومن بينها ليبيا.

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن المسؤولين، فإن المجموعة تعمل مع من وصفتهم بالمتمردين التشاديين لزعزعة استقرار الحكومة التشادية وربما قتل رئيسها باعتباره حليفا للغرب، بحسب قولها.

وبحسب الصحيفة، تنشط فاغنر في الحدود الطويلة بين ليبيا وتشاد التي يسهل اختراقها في الشمال وجمهورية أفريقيا الوسطى في الجنوب والسودان في الشرق وهي دول يتواجد فيها الفاغنر بشكل رسمي.

وكانت وكالة “أسوشييتد برس” قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى طرد مجموعة فاغنر الروسية من ليبيا والسودان.

وأشارت الوكالة إلى أن إدارة بايدن تعمل منذ أشهر للضغط على القادة العسكريين في ليبيا والسودان لإنهاء علاقاتهم مع الجماعة المذكورة، رغم نفي الأخيرة وجود تلك المجموعة على أراضي بلادها.

