شركة الكهرباء الليبية تستورد 346 محول توزيع لتغذية عدد من المناطق

أعلنت شركة الكهرباء الليبية عن وصول 346 محول توزيع قادمة من تونس عبر معبر رأس اجدير وذلك ضمن توفير الاحتياجات الخاصة بالتقسيمات التابعة للشركة.

وقالت شركة الكهرباء إن استيراد المحولات يأتي ضمن جهودها لضمان وصول التغذية الكهربائية للعديد من الأحياء السكنية والمناطق.

وأكدت شركة الكهرباء الليبية استمرارها في العمل على توفير كافة الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع لتحسين أدائها والرفع من كفاءتها.

كما أكدت استمرار العمل في أغلب محطات التوليد والتحويل والشبكة بصورة عامة للتغلب على كافة الاختناقات ومعالجتها.

