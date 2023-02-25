المخزوم: العائب يمارس ضغوطًا على المنفي.. وإقالتي جاءت لتعيين شقيقه سفيرًا بدلًا مني

الوطن| رصد

قدم السفير الليبي السابق لدى جمهورية بولندا صالح المخزوم، شكوى تظلّم ضد قرار إعفاء رئيس المجلس الرئاسي له من منصبه، معتبراً أن القرار صدر بناءً على أسباب شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة.

المخزوم وفي بيان له رصده موقع الوطن، اتهم رئيس جهاز المخابرات “حسين العائب” التابع لرئاسة المجلس الرئاسي بالضغط على الرئاسي لإقالته لأسباب تتعلق بالوساطة والمحسوبية وإساءة استعمال السلطة، موضحاً أن عمار محمد عظيّم الذي عُيّن خلفاً له هو شقيق العائب، ولا يمتلك أي خبرة في المجال السياسي أو الدبلوماسي.

هذا وأعرب المخزوم عن نيته بلجوئه للقضاء بأنها جاءت لرفع الحرج عن رئيس المجلس الرئاسي من الضغوطات التي يمارسها عليه رئيس جهاز المخابرات.