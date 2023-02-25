لمباشرة أعمال الصيانة..لجنة الإعمار تبحث مع تسييري طبرق كافة أوضاع المدينة

العنوان – بنغازي

بحث رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بمدينة طبرق، وعلى رأسهم رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية كافة الأوضاع بالمدينة.

وطالب العريبي من رئيس المجلس التسييري بإحالة كافة احتياجات وحصر المشاريع المتعثرة للجنة، لمباشرة أعمال الصيانة بالبلدية.

وأكد العريبي أن الأعمال سوف تشمل صيانة ورصف وتوسيع الطرق بالبلدية ومعالجة مشاكل الصرف الصحي و مياه الشرب.

وأفاد العريبي أن اللجنة سوف تقوم كذلك بأعمال صيانة و استكمال المدارس و الإنارة العمومية بالمدينة.

وأكدت اللجنة بأنها ستجري زيارة ميدانية للبلدية خلال الأيام القليلة القادمة للبدء في تنفيذ المشاريع.