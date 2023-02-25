ليبيا تشارك في اجتماع جمعية الأُمناء العامين للبرلمانات العربية

شارك عبد الله المصري الفضيل، رئيس ديوان مجلس النواب، في اجتماع جمعية الأُمناء العامين للبرلمانات العربية الثاني والأربعين المنعقد مساء الجمعة في العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب عبدالله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، فإن الاجتماع تم خلاله اعتماد جدول أعمال الاجتماع ومناقشة بنوده، وكذلك تم الاتفاق على تعديل اللائحة الداخلية ودراسة هذه التعديلات والأخذ بالملاحظات لعرضها على الجمعية العمومية للأُمناء العامين.

كما تمت مناقشة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتحديد موضوع الاجتماع القادم وتوقيته، الذي سيعقد في دولة قطر في شهر سبتمبر من العام الجاري 2023 م.