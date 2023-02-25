العامة للكهرباء وصول ( 346 ) محول توزيع لتغذية عدد من المناطق

العنوان – طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن ( 346 ) محول توزيع لتغذية عدد من المناطق وصلت عبر معبر رأس اجدير.

وأوضحت الشركة أن هذه الشحنة قادمة من تونس عبر معبر رأس اجدير وذلك ضمن توفير الاحتياجات الخاصة بالتقسيمات التابعة للشركة على مستوى البلاد.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء أنها بهذه الخطوة تسعى لضمان وصول التغذية الكهربائية للعديد من الأحياء السكنية والمناطق.

وأشارت الشركة إلى أن الجهود متواصلة والعمل مستمر في أغلب محطات التوليد والتحويل والشبكة بصورة عامة للتغلب على كافة الاختناقات ومعالجتها .