وسط شكاوى تونس من تراكمها، لجنة حكومية لـ”مراجعة الديون” على المرضى الليبيين بتونس

بحثت لجنة مراجعة الديون الليبية بدولة تونس سبل تسهيل إجراءات علاج المرضى الليبيين في المصحات التونسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر السفارة الليبية في العاصمة التونسية، وفق ما أفادته منصة حكومتنا.

هذا، وقد أعلنت مصحات تونسية منتصف يناير الماضي عدم قبول أي مريض ليبي جديد في مستشفياتها، وهددت بإخراج المرضى الليبيين الموجودين، بسبب الديون المتراكمة المستحقة على ليبيا لمدة عامين، وفق قولها.

يذكر أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، كشف نهاية العام الماضي، عزمه تسديد ديون مستحقة لتونس، وفق تعبيره.

وأضاف الدبيبة، أن الحكومة الليبية ستسدد 250 مليون دولار ديونا مستحقة لتونس قبل نهاية العام الجاري وهي متعلقة بديون علاجية لمرضى ليبيين ومستحقات الكهرباء.

المصدر: حكومتنا + ليبيا الأحرار

