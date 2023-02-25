برلماني ليبي: التعديل الدستوري الـ 13 أصبح الآن نافذاً ومعمولاً به

أكد عضو مجلس النواب الليبي، صالح افحيمة، أن التعديل الدستوري الـ 13 أصبح الآن نافذاً ومعمولاً به بعد ما نشره مجلس النواب أمس عبر جريدة الرسمية.

وقال افحيمة، في تصريحات صحفية، إن نشر التعديل الدستوري الـ 13 في الجريدة الرسمية جاء بعد انتهاء المهلة التي منحت من مجلس النواب لمجلس الدولة الاستشاري، للرد بملاحظاته حول التعديل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مجلس الدولة أصبح عائقاً أمام البرلمان في وضع التشريعات الانتخابية.

وكان مجلس النواب نشر في الإصدار الرابع من الجريدة الرسمية، الإعلان الدستوري الـ13 واعتبره دستوراً للبلاد وفقا للمتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق.

وأقر مجلس النواب الليبي في جلسته يوم الـ7 من فبراير الجاري، التعديل الدستوري الـ13، وأحاله لمجلس الدولة الاستشاري لإبداء الرأي فيه.

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