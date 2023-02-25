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محجوب معلقًا على صورة الدبيبة مع الجحا: “أوسخ مخلوق”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

علق الناشط السياسي محمد محجوب على صورة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة في عزاء والدة حليف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اللواء “سالم جحا”.

وكتب المحجوب في تغريدة له على منصة تويتر “أوسخ مخلوق”، في إشارة إلى استغلال الدبيبة للعزاء لأخذ صورة مع الجحا لمناكفة باشاغا.

وكان المحجوب قد كتب تغريدته وأعاد نشر تغريدة لشخص قد كتب فيها “أوقح من الراجل هذا ما شافت ليبيا، تخيلوا ماشي يعزي في سالم جحا في وفاة والدته واستغل الموضوع لأخذ صورة معه خارج خيمة العزاء!، ‏كله نكاية في فتحي باشاغا!، في حد طبيعي يمشي يعزي ويأخذ صورة مع عائلة المرحوم أو المرحومة ويضحك أخرى!؟”.

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الوطن الليبية

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