مكافحة المخدرات بنغازي يحبط محاولة تهريب 100 ألف لتر وقُود بِمنطقة الأبيار

العنوان – بنغازي

كشفت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية أن فرع جهاز مُكافحة المُخدرات وَالمؤثرات العقلية بنغازي أحبط محاولة تهريب 100 ألف لتر وقُود بِمنطقة الأبيار.

وأفادت وزارة الداخلية أن معلومات وردت إلى الفرع تفيد بوَجُود موقع لِتَخزين الوقُود لِغرض تَهريبه، وتمَّ تَكليف أعضاء التحرِّيات بِتحرّي وَالتأكد مِن صحة المعلومات.

وأضافت الوزارة أنه أثناء التحرّي تمَّ رصد نشاط مشبُوه لِمجمُوعة مِن الأشخاص بِمنطقة الجحيشية بِالقرب مِن منطقة الأبيار.

وَأشارت الداخلية إلى أنه تمَّت مُداهمة المكان وَالعثُور على خزان تحت الأرض مملؤ بِالوقُود نُوع (نافطة) وَخزانات كبيرة بلاستيكية سعة 5000 لتر مملؤة بِالوقُود نُوع (نافطة).

وذكرت أنه تم كذلك ضبط شاحنة تَحمل خزان كبير لِنَقل وَتهريب الوقُود، وَتمَّ العثُور على مضخات وَبعض الأنابيب المُستخدمة فِي عمليات نَقل الوقِود.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن الكمية المضبُوطة مِن الوقُود تُقدر حوالي بِمائة ألف لتر، وَتمَّ اِتخاذ مَا يلزم مِن إجراءات قانُونية وَتسليمها إلى جهاز البحث الجنائي للاِختصاص.