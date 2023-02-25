شوبار: عدم وجود قانون ميزانية جعل الفساد يتفاقم ليصل ذروته خلال تولي حكومة “الدبيبة”

صرّح المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية “محمد شوبار”، فيما يتعلق بالميزانيات التي تُسير من قبل الحكومة للاحتفالات قائلًا: عدم وجود قانون ميزانية منذ أكثر من ثمانية سنوات جعل من ظاهرة الفساد المالي والإداري تتفاقم لتصل ذروتها خلال تولي حكومة “الدبيبة”،

وأضاف “شوبار” في تصريحات صحفية، إختفاء 6 مليار دولار من حساب المؤسسة الوطنية للنفط هو أكبر عملية فساد أكد عليها المركز الأطلسي حيث لم تستخدم هذه الأموال في عمليات تتعلق بقطاع النفط .

مُتابعاً: الإنفاق على الأشياء الغير ضرورية كانت سمة المرحلة التمهيدية التي قامت بها حكومة “الدبيبة” على رأسها هدر المال العام على الاحتفالات والمؤتمرات .

مشيرا إلى أنه، في الوقت ذاته يعاني الليبيين من تدني في الخدمات الصحية وتوفير المواد الغذائية بأسعار تكون في متناول المواطن الليبي،

مؤكدا، أن حجم المعاناة التي يعيشها الليبيين اليوم سببها الرئيسي هو الفساد الذي تورطت فيه الطبقة السياسية المتواجدة في السلطة، ولوضع حد لهذه الأزمة يستلزم وجود قيادة حكيمة للحفاظ على أموال الليبيين وهذا ما يعمل عليه المجتمع الدولي .