“المصري” يشارك في الاجتماع 42 لجمعية الأمناء العامين ورؤساء الدواوين للبرلمانات العربية

الوطن|رصد

شارك رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبد الله المصري، في الاجتماع الدوري 42 لجمعية الأمناء العامين ورؤساء الدواوين للبرلمانات العربية، المقام في بغداد.

وقدم رئيس ديوان مجلس النواب الليبي خلال الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام لمجلس الشورى القطري الدكتور احمد بن ناصر الفضالة، بعضًا من المقترحات التي تدعم تطوير وتعزيز العمل البرلماني.

وبحث اجتماع الجمعية الذي عقد على هامش انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، جدول الأعمال المتضمن انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لثلاثة أعضاء جدد، ومناقشة إصدار الدليل الارشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، بالإضافة لمناقشة تعديل اللائحة الداخلية للجمعية، وتحديد موضوع الاجتماع القادم ووقته الذي تقرر عقده في دولة قطر في سبتمبر من العام الجاري.