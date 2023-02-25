البيوضي: “أمريكا وبريطانيا” يُصران على فرض رؤية محددة تفضي “لتدمير ما تبقى من ليبيا”

أشار المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي إلى أن، المشروع الأمريكي يفرض النموذج البرلماني على ليبيا، ويعيد البلاد للمربع صفر..

وأضاف “البيوضي” في تصريحات صحفية، أن هذا النموذج سبق ودمر الحياة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ انتخابات المؤتمر الوطني عام 2012م.

ولفت إلى أن، هذا المقترح يتماشى مع ما يسمى حكم التوافق، والذي ينتهي بفرض الإسلام الراديكالي داخل السلطة في ليبيا.

واعتبر “المرشح الرئاسي” أن، أمريكا وبريطانيا يُصران على فرض رؤية محددة تفضي إلى تدمير ما تبقى من ليبيا، وفرض المتطرفين في الحياة السياسية بحجة المشاركة والتوافق.

واستطرد قائلا: الولايات المتحدة تُصر على ممارسة دور استعماري ضد الدول المأزومة بداعي الدفاع عن أمنها القومي، دون اعتبار لرغبات الشعوب المتضررة وتطلعاتها..