لجنة إعادة الإعمار تناقش الأوضاع الأمنية والخدمية في طبرق

الوطن|رصد

بحث أعضاء لجنة إعادة الإعمار والاستقرار مع عددا من مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بمدينة طبرق كافة الأوضاع بالمدينة.

وطالب رئيس لجنة الإعمار حاتم العريبي من رئيس المجلس التسييري بإحالة كافة احتياجات وحصر المشاريع المتعثرة للجنة، لمباشرة أعمال الصيانة بالبلدية والتي تشمل صيانة ورصف وتوسيع الطرق بالبلدية ومعالجة مشاكل الصرف الصحي و مياه الشرب.

كما أكد العريبي خلال الاجتماع على صيانة و استكمال المدارس و الإنارة العمومية بالمدينة. وأكدت اللجنة بأنها ستجري زيارة ميدانية للبلدية خلال الأيام القليلة القادمة للبدء في تنفيذ المشاريع.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة الإعمار فرج اقعيم، وعبد الرحمن زيد، بالإضافة إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد فرج بوالخطابية، ومدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، ومدير أمن طبرق العميد سامي ادريس، وعدد من مسؤولي البلدية.