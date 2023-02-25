الحزب الديمقراطي: نرحب بإصدار البرلمان التعديل الدستوري الـ13.. ونشكر جهود دولة مصر

الوطن|رصد

أصدر الحزب الديمقراطي برئاسة محمد صوان بيانًا بشأن التعديل الدستوري واجتماع واشنطن للدول المعنية بليبيا.

ورحب البيان بإصدار مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13، لافتًا إلى مساعي مجلسي النواب والدولة، مضيفًا “نحثهما على بذل مزيد من الجهد، لتحقيق التوافق حول ما تبقى من استحقاقات، وعلى رأسها التوافق على سلطة تنفيذية موحدة“.

وشكر الحزب في بيانه دولة مصر على ما بذلته من جهود في استضافة ودعم المسار الدستوري، مثمنًا دور المشاورات التي استضافتها الولايات المتحدة للدول المعنية ليبيا.

وختم بيان الحزب الديمقراطي “نتطلع إلى اتفاق يحقق التنسيق بين الأطراف الدولية؛ لتحقيق المزيد من التوافق المفضي لإجراء الانتخابات“.