مصر ترحب بتعديل مجلس النواب الليبي للإعلان الدستوري الـ 13

أخبار ليبيا 24

رحبت مصر، بإقرار مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، معتبرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية بأنه خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، الجمعة، أن مصر تطلع لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد اعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.

ونشر مجلس النواب، الخميس، التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، وذلك في العدد الرابع من الجريدة الرسمية متضمنا 34 مادة.

وجددت مصر في بيانها الدعم الكامل لمسار الحل الليبي-الليبي، مشيدة بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة.

وأكدت الخارجية المصرية رفض القاهرة أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيةً جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.

ودعت مصر إلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة.