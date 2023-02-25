المنطقة الغربية تتأثر بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد أغلب مناطق البلاد تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض مناطق.

والرياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها هذا اليوم إلى (70) كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-30)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

وتكون السماء في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي.

أما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-25)مْ ،وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27- 33)مْ .

بينما في السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-25)مْ ، تسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد.