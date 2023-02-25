بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 25 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 25 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع في درجات الحرارة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض مناطق .

الرياح: جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها هذا اليوم إلى (70) كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-30)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء اليوم مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ ،وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 33)مْ .

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-25)مْ ، تسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:38).