بعد حادثة “بوهديمة”.. النيابة العامة تفتح ملف المخدرات في بنغازي

أمرت النيابة العامة بحبس 13 شخصا احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية لغرض الاتجار بها.

وقال مكتب النائب العام في منشور له عبر فيسبوك إن عملية الضبط والتحري جرت بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي بعد اعتراف المتهمين بالجرم للجنة التحقيقات.

وكانت الجهات الأمنية في بنغازي قد تمكنت من القبض على كميات كبيرة من الخمور والمخدرات خلال عملية مداهمة في منطقتي “بوهديمة” و “الوحيشي” والقبض على المتورطين في عملية الترويج.

وكانت النيابة العامة قد تمكنت في الثامن من فبراير من ضبط ما يقرب من 269 ألف جرام من مادة ثبتت أنها مخدر “الكوكايين” كانت مهربة داخل حاوية لنقل مواد غذائية مستوردة بميناء مدينة الخمس وفق مكتب النائب العام.

المصدر: مكتب النائب العام

