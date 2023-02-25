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بدء انتخابات المجلس البلدي بني وليد

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد 

انطلقت في مدينة بني وليد، صباح اليوم السبت، انتخابات المجلس البلدي وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة بمشاركة 21 قائمة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة 9 صباحا بتوقيت ليبيا، وقال منسق الإعلام باللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد عبدالسلام زبيدة، إن عملية الاقتراع بدأت دون أي تأخير يذكر.

ودعا زبيدة جميع الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات والتعاون مع موظفى مراكز الاقتراع لإنجاح العملية الانتخابية.

وفي 11 فبراير الجاري، أجريت انتخابات المجلس البلدي العربان، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 77.7% من إجمالي من سجلوا في التصويت (4 آلاف و623 ناخبا).

 

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الوطن الليبية

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