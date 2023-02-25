البعثة الأممية: لم ننشر أي خطة مقترحة لمعالجة الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2023

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها لم تنشر أي خطة مقترحة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” إنها علمت بتداول عدد من الوثائق على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم أنها تمثل خطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد اللهِ باتيلي المقترحة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا.

وشددت البعثة الأممية على أنها لم تنشر أي خطة، وأنها تواصل العمل مع جميع الأطراف لإيجاد سبيل للمضي قدماً بقيادة ليبية.

وأضافت البعثة الأممية أن كل ما يصدر عنها ينُشر حصراً على موقعها الرسمي وعلى منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.