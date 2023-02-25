حبس 13 شخصا بتهمة الإتجار في المخدرات ببنغازي

العنوان-بنغازي

أمرت النيابة العامة بحبس 13 شخصا احتياطيا في مدينة بنغازي على ذمة التحقيقات في تهم حيازة والاتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، ضُبط المتهمون خلال حملة رجال الشرطة التابعين للغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي الأخيرة على محال تستعمل لبيع المواد المخدرة والمسكرات في المدينة.

وأوقفت الحملة الأمنية المتهمين متلبسين وبحوزتهم كميات من المخدرات، حيث استمع المحققون في لجنة التحقيق المشَكّلة بقرار المحامي العام في بنغازي لأقوالهم، وجرى تسجيل اعترافاتهم بما نسب إليهم من اتهامات، ثم أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.