ليبيا – رأى سيلمان البيوضي المرشح الرئاسي أن الولايات المتحدة كعادتها تصر على ممارسة دور استعماري ضد الدول المأزومة بداعي الدفاع عن أمنها القومي، دون اعتبار لرغبات الشعوب المتضررة وتطلعاتها.

البيوضي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: “منذ أكثر من عام ينتظر الليبيون استكمال العملية الانتخابية المتوقفة وفقًا للقانون رقم 1 و2 لسنة 2021، ليفاجأ الجميع بمشروع أميركي يعيد ليبيا للمربع صفر بفرض النموذج البرلماني على ليبيا”.

وذهب البيوضي إلى أن هذا النموذج سبق ودمر الحياة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ انتخابات (المؤتمر الوطني العام) 2012، وهذا المقترح يتماشى مع ما يسمى حكم التوافق، والذي ينتهي بفرض الإسلام الراديكالي داخل السلطة في ليبيا.

وانتهى البيوضي إلى أن أميركا، ومعها بريطانيا، تصران على فرض رؤية محددة تفضي إلى تدمير ما تبقى من ليبيا، وفرض المتطرفين في الحياة السياسية بحجة المشاركة والتوافق.

Shares

The post البيوضي: متفاجئون بالمشروع الأمريكي الذي يعيد ليبيا للمربع صفر بفرض النموذج البرلماني first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية