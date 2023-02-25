ليبيا.. فريق طبي مصري ينجح في إجراء 32 عملية زراعة قرنية في سرت

نجح فريق طبي مصري في ليبيا وبالتحديد بمدينة سرت، في إجراء أكثر من 32 عملية زراعة قرنية عين، لمرضى على مدار ثلاثة أيام.

ويترأس الفريق الطبي الدكتور طارق قطامش، وبمساعدة أطباء مستشفى العيون طرابلس الدكتور نوري سلطان، والدكتورة نسرين لزادمة، علاوة على الطاقم الطبي بقسم العيون بالمستشفى.

وعبر المدير العام لمستشفى بن سينا التعليمي عن شكره للفريق الطبي الزائر والعناصر الطبية بقسم العيون على المجهودات التي بذلت لرفع المعاناة عن المرضى، ومنح الجروشي درع العطاء الإنساني لكل من رئيس الفريق الطبي المصري، علاوة على د.رانيا الخوجة.

كما منحت إدارة المستشفى شهادات شكر وتقدير لكل من الدكتور نوري سلطان، والدكتورة نسرين الزادمة، والعناصر الطبية المساعدة المرافقة لهم.

وأعرب الدكتور طارق قطامش عن سعادته لحسن الاستقبال والمعاملة التي حظي بها والفريق الطبي، وللمشاركة في تخفيف الآلام والمعاناة عن المرضى وذويهم من خلال إتاحة الفرصة لهم وتوطين العلاج بالداخل الليبي.