ليبيا تقدم مقترحات لتطوير العمل البرلماني العربي

الوطن| رصد

شارك رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري، في الاجتماع الدوري الثاني والأربعين لجمعية الأمناء العامين ورؤساء الدواوين للبرلمانات العربية، المقام في بغداد.

وترأس الاجتماع الأمين العام لمجلس الشورى القطري الدكتور احمد بن ناصر الفضالة، بحضور 16 امينا عاما ورئيساً للدواوين يمثلون الدول العربية والبرلمان العربي.

ووفق بيان لمجلس النواب، قدم السيد المصري بعضًا من المقترحات التي تدعم تطوير وتعزيز العمل البرلماني.

وبحث اجتماع الجمعية الذي عقد على هامش انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، جدول الأعمال المتضمن انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لثلاثة أعضاء جدد، ومناقشة إصدار الدليل الارشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية ومناقشة تعديل اللائحة الداخلية للجمعية، إضافة الى تحديد موضوع الاجتماع القادم ووقته الذي تقرر عقده في قطر بشهر سبتمبر 2023.