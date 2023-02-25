منظمة الشفافية الدولية: ليبيا متقدمة في الفساد وعائد النفط لا يصل الشعب

ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن ليبيا تحتل المرتبة 171/180 على مؤشر الفساد العالمي، حيث القليل جدًا من عائدات النفط الليبي تدعم احتياجات الشعب .

وأضافت المنظمة أن ديوان المحاسبة يلعب دورًا مهمًا في الرقابة الحكومية ومحاربة الفساد وفي سابقة تاريخية لليبيا ، أكمل المحاسبون من فروع ديوان المحاسبة في طرابلس وبنغازي وسبها برنامج اعتماد المدققين .

وبحسب المنظمة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية زودت حديثًا المدققين بمعدات تكنولوجيا المعلومات لمساعدتة المحاسبين على أداء واجباتهم .

كما تتقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بخالص التهاني للمراجعين وتتطلع إلى استمرار الشراكة مع ديوان المحاسبة في جهوده لتحسين شفافية العمليات الحكومية في ليبيا .