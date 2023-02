الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الإيطالية “بوناتي”: ليبيا سوق واعدة لصناعات “صُنع في إيطاليا”

ليبيا – صرّح أندريا كولومبو، الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الإيطالية “بوناتي”، أن ليبيا سوق واعدة لصناعات “صُنع في إيطاليا”.

كولومبو وفي حوار مع وكالة “نوفا” الإيطالية قال إن ليبيا تعد سوقًا واعدًا بشكل متزايد للشركات الإيطالية العاملة في سلسلة توريد النفط والغاز البرية، لافتا إلى أنه من المحتمل أن تكون ليبيا واعدة أكثر من مصر بالنسبة للشركات الإيطالية العاملة في مصانع النفط والغاز البرية.

وأوضح كولومبو أن مصر لديها شركات محلية جيدة المستوى مملوكة للدولة، مثل بتروجيت، التي تحتكر البناء البري، بينما تعتمد على الشركات الدولية لأعمال البناء البحري، فيما لا يزال النظام الصناعي الليبي في مرحلة جنينية قد تكون واعدة أكثر.

وأضاف أن اتفاقية الغاز البالغة قيمتها ثمانية مليارات دولار والموقعة بطرابلس في 28 يناير بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط بحضور رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، يمكن أن يكون بمثابة نفاذ إلى ماركات “صُنع في إيطاليا” الأخرى.

كولومبو ختم :” من الواضح إننا بحاجة إلى الاستقرار والأمن ولكن أيضا التعاون الإيجابي بين شركات النفط الوطنية الحكومية مثل المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة الليبية والشركات الدولية،ونحن في بداية مرحلة جديدة من التعاون والحوار بين الأطراف الثلاثة والتي يمكن أن تكون واعدة للغاية”.

