بعد “عبد الله منصور”.. “سبوتنيك” تتحدث عن قرب إطلاق سراح آخرين من قادة سبتمبر

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بوجود مباحثات “متقدمة” تمهد للإفراج عن قيادات أمنية، قيد السجن منذ سنوات، في عهد القذافي في وقت قريب، وفق مصادر لها.

وقالت المصادر في حديثها لـ”سبوتنيك”، إن المفاوضات بين قيادات القبائل ومسؤولين في الحكومة التي عقدت من فترة، حققت تقدما ملحوظا، وفق قولها.

وأضافت المصادر للوكالة أن الإفراج عن أحمد إبراهيم ومنصور الضو، كان متوقعا قبل الإفراج عن اللواء عبد الله منصور، ومن المقرر أن يتم قريبا، طبق قولها.

وأكدت مصادر سبوتنيك أن مفاوضات سابقة جرت مع حكماء في مدينة مصراتة، وأن من بين الحلول التي كانت مطروحة أن يُفرج عنهم مع عدم مغادرتهم المدينة، وفق ما أفادته سبوتنيك.

يذكر أن وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن، قد أمرت في سبتمبر من العام الماضي بإطلاق سراح منصور ضو، القائد السابق للحرس الشعبي، لكن القرار لم ينفذ من حينها للآن.

وبحسب وكالة “الأنباء الليبية”، فإن رئيس جمهورية النيجر محمد أبوعزوم، والرئيس الكونغولي ساسو نغيسو يسعيان للتواصل مع السلطات الليبية بشأن إطلاق 3 شخصيات رئيسية من رموز النظام السابق محتجزين في سجون البلاد، دون الكشف عن أسمائها.

فيما تطالب بعض القبائل في المنطقة الجنوبية بالإفراج عن المسجونين منذ 2011، خلال اللقاءات المتعددة التي عقدها المجلس الرئاسي مؤخرا معها في إطار المصالحة الوطنية.

