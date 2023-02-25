الطقس في ليبيا.. رياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجويةفي ليبيا، أن تتأثر أغلب مناطق البلاد، اليوم وغدا، بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية السرعة، مثيرة للأتربة والغبار مما يتسبب في هبوط الرؤية الافقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على مناطق الجنوب الغربي .

في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض مناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.

أما في الجفرة – سبها – غـات- غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.

وفي السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا.