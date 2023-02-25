الوكالة الأمريكية للتنمية تقدم شهادات لمدققين في ديوان المحاسبة

الوطن| رصد

قام ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا جون كارديناس، ورئيس ديوان المحاسبة في الحكومة منتهية الولاية خالد شكشك، بتقديم شهادات ومعدات تكنولوجية مقدمة من قبل الوكالة للمدققين الذي أكملوا -في سابقة في ليبيا- برنامج اعتماد مراجعي الحسابات المحترفين.

وقال جون كارديناس في تغريدة عبر تويتر، إن في بلد انتشر فيه الفساد، يعد التزام ديوان المحاسبة الليبي بتحسين مهارات مدققي الحسابات لتلبية أفضل المعايير الدولية خطوة مهمة نحو المزيد من الرقابة.