مبروكة توغي: لدي استراتيجية للرقي بالثقافة في الجنوب

التقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، بمكتبها بمقر ديوان الوزارة، وبحضور مدير المركز الليبي للثقافات المحلية اكرم الكاتب، وفدا من الفعاليات الثقافية والاجتماعية يضم نشطاء وممثلين عن المجتمع المدني من مناطق مختلفة من الجنوب الليبي.

عبر أعضاء الوفد في بداية اللقاء، عن امتنانهم لما لقوه من ترحيب واهتمام واستمعت الوزيرة لما عرضه الوفد من مطالب تتعلق بالشأن الثقافي، و ما يتطلعون للقيام به من دور ثقافي، وقدموا تصوراً لدعم جهود الوزيرة في الرفع من الشأن الثقافي في الجنوب وكامل انحاء الوطن، بحسب بيانها الصحفي.

ورحبت الوزيرة بأعضاء الوفد وأكدت على أن البنية الثقافية في المنطقة الجنوبية تحتاج الى الكثير من التطوير والبناء وهو ما اطلعت عليه من خلال زيارتها الى كل المكاتب والمراكز الثقافية للوقوف على الاحتياجات الثقافية في كل مدن ومناطق الجنوب، وفق البيان.

واشارت الى انها ستسعي في تنفيذ استراتيجية وخطة الوزارة في الجنوب للرقي بالجانب الثقافي وتعزيز التنمية المستدامة، على حد تعبيرها.