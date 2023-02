البعثة الأممية تنفي ما يتداول من وثائق عن خطة باتيلي المقترحة لمعالجة الأزمة السياسية

ليبيا – نفت البعثة الأممية لدى ليبيا مايتداول من وثائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم أنها تمثل خطة الممثل الخاص للأمين العام عبد اللهِ باتيلي المقترحة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا .

البعثة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أنها لم تنشر أي خطة، وأنها تواصل العمل مع جميع الأطراف لإيجاد سبيل للمضي قدماً بقيادة ليبية.

ونوهت إلى كل ما يصدر عنها ينُشر حصراً على موقعها الرسمي وعلى منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

