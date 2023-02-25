مثمنًا اجتماع واشنطن .. باشاغا: يجب أن يكون عام 2023 عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة

بنغازي 25 فبراير 2023 (وال) – قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أمس الجمعة، يجب أن يكون عام 2023 عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي.

وأكد باشاغا في تغريدة نشرها عبر حسابها بموقع تويتر: أن إنجاز الانتخابات تمكينا لإرادة ( 3 ) ملايين ناخب لممارسة حقهم بالتوجه نحو صناديق الاقتراع، واختيار ممثليهم في السلطات التنفيذية والتشريعية.

من ناحية أخرى ثمن بـاشاغا في تغريدة ثانية، دور الولايات المتحدة في استضافة وقيادة اجتماع ممثلي عدد من الدول الأكثر مشاركة وانخراط في الملف الليبي، مؤكدا أن الاجتماع يحيي ما وصفه بالأمل في الدور المركزي، الذي يمكن أن تلعبه الدول الصديقة والشقيقة والبعثة الأممية في دعم مسار ليبيا نحو السلام والاستقرار. (وال _بنغازي)

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