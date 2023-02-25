الوافي: الليبيون يريدون تغيير الوجوه الجالسة على كراسي السلطة

الوطن| رصد

قال المرشح الرئاسي، الشريف الوافي، إنه لا يستطيع منافسة “الدبيبة أو حفتر أو عقيلة صالح أو فتحي باشاغا” في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم السبت، أن هؤلاء جميعهم لديهم مزايا تجعل هناك فوارق بين المترشحين، وتجعل الكفة غير متوازنة، كما أن هذه الشخصيات خلافية، ولا تحظى بقبول كامل في كل الأقاليم.

وتابع حديثه، أن الليبيون يُريدون تغيير الوجوه الجالسة على كراسي السلطة الآن عبر الانتخابات.

وأعرب عن تخوفه من تأثير المليشيات والمال الفاسد على الانتخابات، فتلك الأوضاع ربما تُفرز برلمانًا يجعلنا نترحم على أيام مجلس النواب.

وقال: “هناك من كان بالشارع في السابق، ثم أصبح رأسًا كبيرًا في السلطة التشريعية، وتغيير الوجوه أمر جيد لنا جميعًا”، والجميع يريدون الترشح للانتخابات، نظرًا للمزايا التي سيحصلون عليها.