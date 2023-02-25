في البرلمان العربي.. عقيلة صالح: نعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا

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قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجلس يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، لدعم مفوضية الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية.

جاء ذلك في كلمة له أمام المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في ‫بغداد اليوم السبت.

وأضاف المستشار صالح: “نسعى حاليا لصياغة قوانين توافقية بين الأطراف تنال قبول الجميع”. منوها إلى أن مجلس النواب أصدر القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات وقانون الاستفتاء على الدستور، وأجرى التعديل الدستوري المطلوب للانطلاق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

واستعرض المستشار صالح دور المجلس في ظل الأزمة السياسية الليبية، وقال: “حققنا نجاحا كبيرا في وقف الاقتتال بين الليبيين، وتوجهنا بكل جدية وصدق نحو صياغة اتفاقات سياسية وتوافقات اجتماعية من شأنها حل الأزمات وإنهاء الصراعات، وأطلقنا مسارا أمنيا وعسكريا بغية المحافظة على وقف الاقتتال”.

وفي ختام كلمته طالب رئيس مجلس النواب، البرلمانات العربية بدعم مجلس النواب الليبي في ممارسة حقة الدستوري كممثل وحيد للشعب الليبي، ومعبراً عن إرادته الحرة.

ويوم الجمعة، وصل عقيلة صالح إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي. وكان في استقبال عقيلة صالح لدى وصوله في العاصمة العراقية رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.