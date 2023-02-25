فضيل الأمين : محاولات إجراء انتخابات برلمانية فقط لابد من رفضها 

قال فضيل الأمين، المترشح الرئاسي السابق، أن هناك محاولات من البعض للدفع بإجراء انتخابات تشريعية فقط وليس انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، كما يطالب الشعب.

وأضاف “الأمين”، في منشور له بفيسبوك، “إن التجربة السابقة التي جعلت السلطات التنفيذية منتوج للاجهزة التشريعية ورهينة لها هي أحد اهم أسباب ما وصلت إليه البلاد والدولة من انهيار وفشل، مؤكدا أن التزام السلطة التنفيذية ووجودها لابد أن يكون مرتبط بإرادة الشعب مباشرة وبدون تمثيل ولا ارتهان وسيط.

واعتبر أن محاولة ارتهان الجهاز التنفيذي للمساومات والصراعات والصفقات داخل المجالس التشريعية هو مدعاة للفشل وعدم الاستقرار والتنازل والابتزاز المستمر حيث إن ليبيا في حاجة لسلطة تنفيذية واحدة ومنتخبة من عموم الشعب ومسؤولة أمامه عبر الآليات الدستورية والقانونية.

ورأى أن محاولات الالتفاف المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات لدمج السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في بعضها البعض هو أمر مخالف تماماً لمبدأ الفصل بين السلطات والذي هو أساس أصيل في الديموقراطية والمحاسبة وحق الشعب في قيادة قيادته مباشرة دون هيمنة أو وصاية أو ابتزاز .

وطالب قائلا: “لابد أن نعمل على توحيد السلطة التنفيذية المنقسمة حاليا ً في البلاد بحيث تكون مهمتها الوحيدة والاساسي هي السير حثيثاً نحو انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة دون مماطلة”، مشيرا إلى أن محاولات الالتفات وأنصاف الحلول والترقيع والمراوحة والمماطلة التي تقوم بها قوى الوضع الراهن يجب رفضها وعدم الرضوخ لها.