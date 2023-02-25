وزارة الداخلية: إزالة العشوائيات من حي الطيوري بسبها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2023

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إزالة وهدم العشوائيات في حي الطيوري بمدينة سبها.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تواصل أعمال إزالة وهدم العشوائيات داخل حي الطيوري بمدينة سبها رفقة جهاز الحرس البلدي سبها والوحدات العسكرية بالمنطقة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى قيام الدوريات أمس الأول الخميس بإزالة عدة عشوائيات بالمنطقة المذكورة؛ مبينا أن الأعمال مستمرة إلى حين الانتهاء منها تنفيذاً للتعليمات الصادرة بشأنها.