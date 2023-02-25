شركة الكهرباء: انخفاض حاد في مخزون الوقود الخفيف المغذي لمحطات الإنتاج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانخفاض الحاد في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الانتاج، نتيجة لتوقف هذه التزويدات من المصدر الرئيس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” حدوث انخفاض حاد في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج، نتيجة توقف هذه التزويدات من المصدر الرئيس الأمر الذي سيترتب عليه انخفاض في القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات الإنتاجية مما سيضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة أمام الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المستهلكين .

وأشارت الشركة إلى أن هذا الأمر خارج عن إرادتها وأنها تخلي مسؤوليتها في حالة عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل وحدات التوليد بالمحطات.