ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي أن الانتخابات هذا العام هي الحل، سواء من خلال التوافق بين مجلسي النواب والدولة،أو بالذهاب إلى آلية بديلة تتجاوز المجلسين، وتحقق إىادة الشعب الليبي المتطلع إلى تجديد الشرعية.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال إن الاصوات التي تنادي بإسقاط المجلسين فقط -دون آلية بديلة تتحق الانتخابات – فهي تثير الشكوك،حولها،وأنها منحازة لطرف.

Shares

The post الحصادي: الانتخابات هذا العام هي الحل سواء بتوافق مجلسي النواب والدولة أو بتجاوزهما first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية