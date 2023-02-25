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أمن طرابلس: ضبط 237 سيارة بدون لوحات معدنية وتحرير 1578 مخالفة

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 February, 2023

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن شرطة مرور أبوسليم ضبطت 237 سيارة بدون لوحات معدنية بإحدى مداخل العاصمة وتحرر 1578 مخالفة خلال ثلاث أيام متواصلة.

وفي بداية فبراير الجاري أعلنت مديرية أمن طرابلس أن شرطة مرور أبوسليم ضبط 184 سيارة بدون رخصة قيادة ولوحات معدنية وغير مكتملة الإجراءات القانونية.

وفي منتصف فبراير الجاري أعلنت مديرية أمن طرابلس أن شرطة مرور عين زارة واصلت حملتها الأمنية على المخالفين داخل بلدية عين زارة وضبطت أكثر من 93 سيارة بدون لوحات معدنية كما حررت أكثر من 288 مخالفة مرورية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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