عبدالعزيز: عصابة عقيلة صالح تزور وتلعب بكل شيء وتنشر التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على إقرار البرلمان للتعديل الدستوري الـ 13 ونشره في الجريدة الرسمية.

عبد العزيز وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:” عصابة عقيلة صالح تزور وتلعب بكل شيء وتنشر التعديل الذي أجراه في الجريدة الرسمية بأمره، والقانون يقول إن النشر يتم بأمر وزير العدل وشغل مافيا،ولم يحسب لأحد حساب في هذه البلاد”.

