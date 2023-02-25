رئيس مجلس النواب: تحقيق الاستقرار في ليبيا يستوجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت رقابة دولية 

بغداد 25 فبراير 2023 (وال) – ربط رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ” تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت رقابة دولية.

جاء ذلك في كلمة له أمام المؤتمر الـ (34) لاتحاد البرلمان العربي، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم السبت بالعاصمة العراقية ” بغداد “.

وقال رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” إن ليبيا حققت نجاحاً في وقف الاقتتال، وأطلقت مسارات لحل الأزمة في مختلف أشكالها، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر القوانين اللازمة للانتخابات والاستفتاء على الدستور، كما أنه يسعى حالياً لإقرار قوانين توافقية بين الأطراف لتنال قبول الجميع، من خلال منح حق الترشح للجميع دون تهميش أو إقصاء تحقيقاً لم تم الاتفاق عليه.

وأضاف ” عقيلة ” في كلمته أن مجلس النواب يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساندتها أمنياً ولوجستياً، وكذلك توفير حياة كريمة للمواطن الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد، ووقف التدخلات الخارجية.

ولفت “عقيلة ” إلى أن مجلس النواب هو الجسم المنتخب الوحيد المعترف به دولياً، وهو صاحب الحق في وضع القوانين والتشريعات، ومنح الثقة وسحبها من السلطة التنفيذية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات والاختصاصات أو تعطيل عمل المجلس، يعد اعتداء على صلاحيات أي برلمان منتخب (حسب قوله). (وال _ بغداد)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال